İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik toplantısı"nda, "Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır." dedi.



"NE SURİYELİLERİNİN OY KULLANMASI NE DE ADRES HATALARI"



Soylu: "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir"



Ayrıntılar gelecek...