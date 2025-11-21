Habertürk
        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Faili meçhul 3 cinayet aydınlatıldı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Faili meçhul 3 cinayet aydınlatıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Kocaeli ve Çorumda 3 faili meçhul cinayetin polis ekiplerinin çalışması sonucu aydınlatıldığını bildirdi.

        Giriş: 21.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:12
        Bakan Yerlikaya: Faili meçhul 3 cinayet aydınlatıldı
        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, emniyette kurulan özel ekiplerin geriye dönük faili meçhul cinayet dosyalarını titizlikle incelediğini belirtti.

        Yerlikaya, 18 yıl önce Kocaelide çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile 11 sene önce Çorumda ve 20 yıl önce İzmirde gerçekleşen kadın cinayeti olaylarının faillerinin polislerin titiz çalışmaları sonucu yakalandığını ifade etti.

        Ali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

        2 Aralık 2005te İzmirde boş arazide başından vurularak öldürülen E.Dnin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D, S.K. ve H.D. yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        27 Mayıs 2007de Kocaelide çöp konteynerinde bulunan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Öye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. yakalandı.

        6 Ocak 2014te Çorumda A.Ş, kesici aletle öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y, A.Şyi kasten öldürme suçundan da tutuklandı.

        Polis ekiplerinin faili meçhul cinayetleri geriye dönük incelediğini bildiren Yerlikaya, kurulan özel ekiplerle olayların aydınlatılmaya devam edildiğini vurguladı.

        Yerlikaya, yıllar önce işlenen cinayetlerin takibini bırakmadıklarını, hükümetleri döneminde faili meçhul cinayet bulunmadığını ifade ederek, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

