Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan

İçişleri Bakanlığınca, 'Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine' ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada "İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 02/01/2023 tarihinde işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir" denildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması
Habertürk Ankara

İçişleri Bakanlığı “Esenler Belediye Başkanı Tevfik GÖKSU’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine” ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili mercinin iznine bağlıdır. Bu Kanun kapsamında, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir.

Bakanlığımıza, başta adli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve benzeri yollardan belediye başkanları ile ilgili gelen ihbar ve şikayetler üzerine uygulanan işlem süreçlerini kısaca özetlemek gerekir ise;

"ÖN ARAŞTIRMA SONUCUNDA İŞLEM YAPILMASI GEREKTİREN BİR HUSUSA RASTLANMAMIŞTIR"

Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler genel olarak mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderilmektedir. Valilikçe konusuna göre uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru konusu incelenmekte, konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılır ise, Valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanun’un 4’üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmaz ise işleme konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte, yapılan ön inceleme neticesinde, suç unsuruna rastlanması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki, Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Nitekim, basında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik GÖKSU hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 02/01/2023 tarihinde işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir.

2019 sonrası döneme ilişkin; AK Partiye mensup belediyeler hakkında, 225 soruşturma izni verilmesi, 361 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmişken, CHP’ye mensup belediyeler hakkında, 236 soruşturma izni verilmesi, 359 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiştir.

Ayrıca son günlerde bazı basın yayın organlarında sadece İBB Başkanı hakkında soruşturma izni verildiği, Esenler Belediye Başkanı hakkında ise soruşturma izni verilmediği şeklînde kasıtlı haberler yapılmaktadır.

Aksine aynı dönemde valilik veya müfettiş görüşü üzerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik GÖKSU hakkında 5 dosyada işleme konulmama kararı verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU hakkında toplam 13 dosyada işleme konulmama kararı verilmiştir.

Mevzuatta açıkça yer alan işlem süreçleri işletilerek tesis edilen kararlara ilişkin itirazın basın ya da sosyal medyaya değil, hukukun gereği olarak yetkili idari yargı merciine yapılmasının daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman ve 23 Ocak ne kandili?
GÜNDEM Yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?
Bodrum Belediye Başkanı Aras’a yumruklu saldırı
GÜNDEM Bodrum Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim tarihini 10 Mart'ta açıklayacağız" -Son dakika haberler
GÜNDEM "Seçim tarihini 10 Mart'ta açıklayacağız"
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
İlk cemre ne zaman havaya düşecek 2023? İşte cemre tarihleri! Cemre ne zaman düşer?
GÜNDEM İlk cemre ne zaman düşecek 2023?
Antalya'da develer güreşirken, kural ihlali yapıldığını savunanlar kavga etti! -Güncel haberler
GÜNDEM Develer güreşirken sahipleri kavga etti
"Yürüyüş yapacağım" diye çıktı, 4 gündür haber yok!
GÜNDEM "Yürüyüş yapacağım" diye çıktı, 4 gündür haber yok!
Uşak'ta vicdanları sızlatan olayın detayları ortaya çıktı! Bebeğin ölüm nedeni kahretti -Güncel haberler
GÜNDEM Uşak'ta vicdanları sızlatan olayın detayları ortaya ...
Ehliyeti olmayan sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu
GÜNDEM Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Hatay'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Otomobil kamyona çarptı! 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.