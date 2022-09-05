İçişleri Bakanlığı'ndan "trafik tedbirleri" genelgesi 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, yeni eğitim öğretim döneminde çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerini güvenli ortamda sürdürebilmeleri amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulmaları ve korunmaları, öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, okul yakın çevreleri ve dışındaki mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri ile algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerinin en üst düzeyde tutularak trafik kazalarının önlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda genelge, "trafik tedbirleri" ve "genel emniyet ve asayişe ilişkin tedbirler" olmak üzere iki başlık altında toplandı. TRAFİK TEDBİRLERİ Genelgeye göre vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarına ve karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. İçişleri Bakanlığınca, okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzeni ve güvenliği artırılacak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerini disiplin altında tutarak öğrenciler başta olmak üzere tüm yol kullanıcılarının huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla her eğitim öğretim döneminde okul servis araç sürücülerine, rehber personeline ve öğrencilere yönelik eğitimler verilecek, araçlar ve çalışanları Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygun olarak denetlenecek. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde "önce yaya" görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanacak, eski ve silinmiş görseller yenilenecek.