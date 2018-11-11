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İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadele rakamlarını açıkladı

Güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. 2018’in 10 aylık döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 bin 205 kişi tutuklandı. Uyuşturucuya bağlı ölüm oranı geçen seneye göre yüzde 75 azaldı. 2018'in 9 ayında uyuşturucuya bağlı 228 kişi hayatını kaybetti. Ele geçirilen eroin miktarı yüzde 32.5 arttı

11.11.2018 - 13:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Güvenlik güçleri, uyuşturucu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız devam ediyor. Zehir satıcılarına yönelik 2018'in 10 aylık döneminde 122 bin 213 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 172 bin 89 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 19 bin 205'i tutuklanmıştı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan önlemler de uyuşturucuya bağlı ölüm sayılarını azalttı. Bu yılın 9 ayılık döneminde 228 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti. Geçen senenin aynı dönemine göre ölüm oranı yüzde 75 azaldı.

İçişleri Bakanlığı, 100 günlük eylem planında da açıklanan, ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla mücadelenin başarıyla sürdürülebilmesi için her türlü önlemleri alıyor. Bakanlık bu kapsamda 31 ilde daha narkotimlerin kuruluşunu tamamladı. Tek tuşla uyuşturucu satıcılarını ihbarda bulunmaya olanak sağlayan UYUMA projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Adana’da katıldığı 81 il, 922 ilçede Uyuşturucu ile Mücadele toplantıları düzenledi.

Bakanlık ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara da devam ediyor. Güvenlik güçleri bu yılın 10 ayında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 122 bin 213 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 172 bin 89 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 19 bin 205'i tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 29'luk, gözaltı sayında yüzde 28'lik, tutuklu sayında ise yüzde 8.5'lik bir artış oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 94 bin 769 operasyonda 134 bin 360 kişi gözaltına alınmış, bunların 17 bin 687'i tutuklanmıştı.

228 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan önlemler, uyuşturucuya bağlı ölüm sayılarını da azalttı. Bu yılın 9 ayılık döneminde 228 kişi uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti. Geçen senenin aynı dönemine göre ölüm oranı yüzde 75 azaldı.

OPERASYONLARDA 71 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan başarılı operasyonlarda; 71 ton 531 kilogram esrar, 14 ton 851 kilogram eroin, 1 ton 134 kilogram kokain, 298 kilogram afyon, 677 kilogram bonzai, 382 kilogram metamfetamin, 7 milyon ectasy, 16 milyon captagon,1 milyon 268 bin 351 adet sentetik ecza ve 10 milyon kök kenevir ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI YÜZDE 32.5 ARTTI

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ele geçirilen madde miktarlarını da arttırdı. Geçen yıla göre ele geçirilen eroin yüzde 32.5, kokain yüzde 40, ectasy yüzde 59, sentetik ecza yüzde 132,5 arttı. Esrar yüzde 52,5, afyon yüzde 6, bonzai yüzde 15, metamfetamin yüzde 13,5, captogon ise yüzde 27 azaldı.

SON BİR AYDA 11 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Son bir ayda 11 ton 744 kilogram esrar, 1 ton 803 kilogram eroin, 39 kilogram kokain, 85 kilogram afyon, 26 kilogram bonzai, 30 kilogram metamfetamin, 1 milyon ectasy , 6 milyon 518 bin 691 adet captagon, 24 bin 778 adet sentetik ecza ve 16 bin 74 adet kök kenevir geçirildi.

 

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