iCloud+ fiyatlarına yüzde 60 zam geldi! 50 GB, 200 GB ve 2 TB iCloud+ paketi ne kadar oldu?
Apple, Türkiye'deki kullanıcılarını ilgilendiren bir karar verdi ve iCloud+ bulut depolama hizmetlerine zam yaptı. Yüzde 60'lık zam sonrası fiyatlar yeniden güncellenirken, 6 TB ve 12 TB'lık planlarda değişiklik olmadı. İşte, iCloud+ zammı sonrası güncel iCloud+ fiyatları...
APPLE iCLOUD+ PAKETLERİNE ZAM YAPTI
Apple, iCloud+ fiyatlarına yüzde 60 zam yaptı. 50 GB’lık paket 15 TL, 200 GB’lık paket 50 TL, 2 TB’lık paket ise 150 TL zamlandı.
2025 AĞUSTOS ZAMLI iCLOUD+ PAKETLERİ
iCloud+ 50 GB: 24,99 TL’den 39,99 TL’ye
iCloud+ 200 GB: 79,99 TL’den 129,99 TL’ye
iCloud+ 2 TB: 249,99 TL’den 399,99 TL’ye yükseldi.
Ancak, yüksek kapasiteli 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) paketlerinde fiyatlar sabit kaldı.