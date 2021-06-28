İçmeden önce dikkat! Karaciğer yetmezliğine götürebilir 0:00 / 0:00

DHA

El ve ayaklarda şişlik, birkaç gün içinde 1-2 kilo alıp vermenin altında ödem problemi yer alabilir. Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumunun artması sonrası ödem sorunu yaşandığını belirten İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, sağlığı tehdit edecek karışımlara karşı uyardı. Prof. Dr. Terekeci, su tutma nedeniyle oluşan şişliği gidermenin doğal yollarına dikkat çekti.

"KALP VE BÖBREK HASTALIKLARINDA, GEBELERDE ÖDEM GÖRÜLÜYOR"

Hava sıcaklığının artmasıyla cilde yakın damarlarda genişleme meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Terekeci, "Bu da ödem artışına özellikle ciltte gerilme gibi durumların açığa çıkmasına yol açıyor. Su akışı döngü gibi sürekli insan vücudunda devam ediyor. Bazı durumlarda vücutta fazla miktarda su tutulabiliyor. Kalp ve böbrek hastalıkları, alt bacaklardaki damarları bozuklukları, fazla tuz tüketimi, hareketsizlik, özellikle iş yerlerinde çok fazla oturarak çalışmak, gebelik vücutta fazla ödem tutulumuna neden olabiliyor. Bacaklarda, ayakta ve ayak bileğinde şişlik, gerginlik, ağrı, eklemleri hareket ettirmede zorluk gibi bazen de kızarıklık gibi bulgularla karşımıza gelebiliyor. Göz kapakları, yüz, kollarda görülebilir. Bazı hastalık durumunda tüm vücutta iç organlar da dahil olmak üzere ödem meydana gelebilir" diye konuştu.

"2 SAATTE BİR MUHAKKAK 10 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN"

Tuz içeriği yüksek gıdalardan ve tuz tüketiminden kaçınmak gerektiğini anlatan Prof. Dr. Terekeci, uyarılarını şu sözlerle sıraladı: "İster kaya tuzu ister iyotlu deniz tuzu olsun hepsi bir şekilde sodyum içerdiğinden dolayı vücudun su tutmasına yol açıyor. Jambon ve salam, turşular, aşırı tuzlu zeytinler ödem oluşumuna neden oluyor. Hareket etmediğiniz zaman da kan dolaşımı azalıyor ve doku aralıkları ve cilt altına fazla miktarda su geçiyor. O yüzden hareket 2 saatte bir muhakkak yapılmalı. Kişi oturarak çalıştığı iş yerinde muhakkak 10 dakikalık egzersiz ya da yürüyüşünü yapmalı. Eğer bu ödem bacaklarda oluyorsa arada bir ya da iki yastıkla 15-30 dakikalık kürler halinde bacakları yukarıya doğru kaldırmak ödemin engellenmesinde oldukça etkili. Yapılan çalışmalar bacaklara günde 2 kere 20'şer dakikalık masaj yapma sonucunda bu ödemin tamamen kaybolduğunu gösteriyor."

DOĞAL VE BASİT FORMÜLLER VAR AMA DİKKAT!

Doğal ve basit ödem çözücü tarifler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Terekeci, hayatı tehdit edebilecek karışımlar için de şu uyarılarda bulundu: "Bunlardan ilki maydanoz kürü. Mesela maydanoz kürü hazırlarken 1 bardak kaynar suyun içerisine çeyrek su bardağı kıyılmış maydanozu koyup 5 dakika bekletip süzdükten sonra direkt içebilirsiniz. Günde 2 defa içmek yeterli olacaktır. Birinin sabah erken saatte olmasında fayda var. Maydanoz aslında besin destek ürünü olarak da kullanılabilir. Karahindiba idrar söktürücü etkisi ile çok iyi bilinir. Birtakım uçucu yağlar greyfurt, rezene gibi. Bunlar hem çayın içerisine damlatılarak ağızdan alınabilir hem de masaj yağı olarak tercih edilebilir. Faydaları da birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Ben aynı zamanda yoğun bakım uzmanıyım. Daha önce yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim. Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi karaciğere toksik etki yapabilir ve kan pıhtılaşmasıyla ilgili faktörleri etkileyeceğinden önermeyiz. Kesinlikle bilinçsizce kiraz sapı kullanımını önermiyorum. Bir seferde çok fazla kiraz sapını sıcak suda kaynatmak bilinçsiz bir kullanımdır. Bazen de kirazlar ilaçlandığından çok iyi yıkanmıyor ve hem kendi yan etkisini gösteriyor hem de tarım ilacı içerebiliyor."

Sürekli ödem sorunu yaşayan kişilerde doku bütünlüğü bozulacağını da hatırlatan Prof. Dr. Terekeci, "Üzerine bir enfeksiyon eklenmesi, yara oluşması ve bunun ilerlemesi daha kolay olacaktır. Ödem sorununu çözmek için hareket çok önemli. Vücudun içerisinde suyun belli bölgelerde tutulmaması için tüm vücut içerisinde dengede olması için hareket çok önemli" dedi.