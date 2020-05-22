İdari izinler ne zaman bitecek? Kamudaki idari izinlerde son durum ne? soruları kamu çalışanlarının gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta bazı kamu çalışanları idari izinli sayılmaya başlanmıştı. İşte idari izinlerle ilgili son durum...

İDARİ İZİNLER NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurumlarında bazı memurlar 16 Mart'tan itibaren idari izinli sayılacağı 12 günlük süre, daha sonra ikinci bir duyuruya kadar uzatıldı. İdari izinliler için henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KİMLER İDARİ İZİNLİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında idari izinli sayılıyor.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN VAR MI?

İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmuyor.