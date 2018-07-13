Gölde arama çalışmalarına başlandı

Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kazak Gölünde meydana geldi. İddiaya göre sabah 05.00 sıralarında göle gelen 4 gencin arasında bulunan 29 yaşındaki M.K. 'yüzerek karşıya geçme' iddiası üzerine göle girdi. Bir süre sonra M.K.’nin gölde kaybolmasının üzerine arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İHA'nın haberine göre olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri yaklaşık 1 saattir gölde kaybolan genci arıyor. Öte yandan 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletiliyor.

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