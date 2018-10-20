Geçtiğimiz ay İzmir'de İdil Fırat ile evlenen oyuncu Mert Fırat önceki akşam oyuncu arkadaşı Didem Balçın ile Maslak'ta bir hastanedeydi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, eşi İdil Fırat'ın rahatsızlandığını ve hastaneye kontrole getirdiğini söyleyen oyuncu, İdil Fırat'ın soğuk algınlığına yakalandığını belirtti.

Güzel oyuncu Didem Balçın ise, "Soğuk algınlığına yakalanmışım bende kontrol yaptırdım" dedi. Mert Fırat, hastaneyi tekerlekli sandalye ile terk eden eşi İdil Fırat'ın görüntülenmemesi için, otoparktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu.

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