        İdil Fırat: Nazar değer diye korkuyoruz - Magazin haberleri

        İdil Fırat: Nazar değer diye korkuyoruz

        Oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat, kızı Seyhan Mia ile neden poz vermediğini açıkladı. Fırat; "Nazar değer diye korkuyoruz" dedi

        Giriş: 09.10.2025 - 09:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:24
        "Nazar değer diye korkuyoruz"
        Mert Fırat ile İdil Fırat, 2018'de evlenmiş, 2020'de de Seyhan Mia adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İdil Fırat, Etiler’de objektiflere yansıdı. Fırat; "Arkadaşlarımla yemeğe geldik, her şey yolunda" dedi.

        Yaz tatilini eşi Mert Fırat ve kızı birlikte geçirdiklerini söyleyen İdil Fırat; "Ailece güzel bir tatil yaptık, çok güzel geçti. Artık İstanbul’dayız" ifadelerini kullandı.

        İdil Fırat, gazetecilerin, "Kızınızla neden poz vermiyorsunuz?" sorusuna da; "Kızımızı göz önünde tutmak istemiyoruz, hem daha yaşı çok küçük, hem de nazar değer diye korkuyoruz" dedi.

