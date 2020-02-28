Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerle ilgili sosyal medyadan başsağlığı mesajları geliyor.

İşte o mesajlar...

KILIÇDAROĞLU: ŞEHİT ASKERLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" dedi.

AKŞENER: ALLAH ŞEHİTLERİMİZİN MEKÂNLARINI CENNET EYLESİN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

BAKAN ALBAYRAK: BU MUBAREK GECEDE ALDIĞIMIZ HABERLE CİĞERİMİZ YANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: KATİL REJİM BU KALLEŞLİĞİN HESABINI AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDEYECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir.

SAĞLIK BAKANI KOCA: YARALILARIMIZIN TEDAVİSİ İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İdlib’te, bu mübarek gecede şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız.