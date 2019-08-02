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HaberlerGündemHasan Akgün: Büyükçekmece-Boğaz seferleri başlayabilir - Haberler

Hasan Akgün: Büyükçekmece-Boğaz seferleri başlayabilir

İHA

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin (İDO) Büyükçekmece-Bursa hattı seferleri bugün başladı. Karayolu ile 5 saat süren yol, İDO'nun seferleriyle 1 buçuk saate indi. Seferler nedeniyle iskelede düzenlenen törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, vatandaşların ilgi yoğunluğuna göre, Büyükçekmece-Boğaz seferlerinin de başlayabileceğini söyledi

İDO Büyükçekmece-Bursa hattı

İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin (İDO) işbirliği ile Büyükçekmece ile Bursa arasında deniz ulaşımı başladı.

İHA'nın haberine göre, Büyükçekmece iskelesinde düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kosova Halk Oyunları ekibinin gösteri düzenlendi. Okunan duaların ardından hattın açılışından kurdele kesimi de yapıldı. Vatandaşların ilk günkü sefere yoğun ilgi gösterdikleri görüldü. Düzenlenen yeni sefer ile karayolu ile 5 saati bulan yolculuk süresinin deniz ulaşımı ile 1 buçuk saat ile 1 saat 45 dakika arasına indirildiği belirtildi.

'SAHİP ÇIKARSAK BU HATLAR YAŞAYACAK'

Tören sonrası İDO’ya binerek vatandaşlara iyi yolcuklar dileğinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin yanı sıra Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt gibi yakın ilçelerindeki vatandaşlarında seferlerden rahatça yaralanabileceğini belirtti. Akgün, "Halkımızın bu hatta sahip çıkması çok önemli. Zarar etmemesi lazım. Ekonomik şartların ağırlığını bilmek lazım vatandaşların bu hatta yönlendirilmesi lazım. Bizde bu görevi yapacağız. Büyükçekmece’den hem Bursa’ya hem de Bandırma’ya hem yolcu hem de araçla geçmeyi sağlayan feribotların sefer yapmaları için çalışmaların son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İDO Genel Müdürümüz ile görüştük. İstanbul hattımız için çalışmalarımız devam ediyor. Talebe göre Büyükçekmece-İstanbul Boğazı seferleri yakın zamanda başlayabilir. Vatandaşımız sahip çıktığı takdirde bu hatlar yaşayacak. İDO Genel Müdürümüz Hasan Üstündağ’ın nezdinde tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

'YENİKAPI'YA GİDENE KADAR BURSA'YA VARMIŞ OLACAKSINIZ'

İDO Genel Müdürü Hasan Üstandağ ise, vatandaşların destek vermesi durumunda deniz hatlarında süreklilik olacağını kaydederek, "En önemlisi devamlılığını sağlamak. Halkımız buraya ilgi gösterecek ve bizde gerekli reklamları yapacağız. Diğer yakın ilçelerden de bu hattı besleyebilirsek bu hattın devamlılığı sağlanır. Herkes için bir kolaylık oluyor. Buradan Yenikapı’ya gidene kadar Bursa’ya gitmiş olacaksınız. Bir zaman avantajı sağlanmış olacak” diye konuştu. İlk sefere binen vatandaşlar ise duygularını dile getirerek kısa sürede Bursa’ya gidebileceklerini söylediler.

SEFERLER ŞİMDİLİK HAFTADA 3 GÜN

Öte yandan, İDO’dan alınan bilgiye göre, ilk seferler haftada 3 gün (cuma-cumartesi-pazar) yapılacak. Yaz sezonu boyunca seferler günde 2 kez gerçekleştirecek, ilerleyen günlerde ise ilgi yoğunluğuna göre ek seferlerin konulabileceği bilgisine de ulaşıldı.

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