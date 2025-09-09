İDO sonbahar tarifesine geçti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 8 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak 2025 yılı Sonbahar Tarifesini açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yeni dönemde özellikle İstanbul–Bursa hattında hafta içi ve hafta sonu için sabah ve akşam alternatifleri artırılırken, Pendik–Yalova hattında sabah 07:00’den gece 21:00’e kadar sık aralıklarla düzenleniyor. Yoğun gün ve saatler için eklenen 22:00 seferleri ise geç saatleri tercih edenlere ulaşım imkanı sunuyor.

Yalova–Yenikapı hattında gün boyu her iki saatte bir düzenlenen hızlı feribot seferleri ile araçlı seyahat edenlere hizmet veriyor.

Kadıköy–Yenikapı–Bandırma hattında da haftanın her günü sabah ve akşam seferleriyle Marmara’nın iki yakası arasında ulaşım sağlanıyor.

Ayrıca Marmara Adası, Avşa Adası, Çınarcık ve Esenköy gibi yazlık bölgelerle bağlantıyı sağlayan sezonluk seferler Ekim sonuna kadar tatil severlere hizmet vermeye devam edecek.

HAREM-SİRKECİ 6-21 ARASI HİZMET VERİYOR

Harem–Sirkeci hattı sabah 06:00’dan akşam 21:00’e kadar hizmet verirken; körfezi birbirine bağlayan Eskihisar–Topçular hattında ise 24 saat kesintisiz sefer düzenlenmeye devam edilecek.