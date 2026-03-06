İDOB'dan 'Ulusal Müziğimiz: Çanakkale Destanı' konseri

Fişekhane, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, bu büyük destanı müziğin diliyle anıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek “Ulusal Müziğimiz: Çanakkale Destanı” konseri, 18 Mart akşamı saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de sanatseverlerle buluşuyor.

Çanakkale Zaferi’nin hatırasına ithafen hazırlanan konser, bir milletin kaderini belirleyen tarihi mücadeleyi çok sesli müzik aracılığıyla yeniden yorumluyor. 170 yıllık tarihi dokusuyla İstanbul’un önemli miras yapılarından biri olan Fişakhane’de gerçekleşecek konserde, Anadolu’nun sözlü kültür mirasını çok sesli bir anlatımla sahneye taşıyan eserler, Çanakkale’nin anlamını notalara dönüştürüyor. Bu büyük mücadelenin askeri bir başarının yanı sıra güçlü bir varoluş iradesinin simgesi olduğuna vurgu yapan konser, ulusal müziğimizin kökleri ile Cumhuriyet’in kültür vizyonu arasındaki bağı görünür kılıyor.

Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun’un eserlerinin yer aldığı konserin solistliğini bas sanatçısı Zafer Erdaş üstleniyor. Piyanoda Hüseyin Kaya, kemanda Asaf Öksüz ve Ozan Bıkım, viyolada Filip Kowalski ve viyolonselde ise Seren Gülizar Karabey yer alıyor.