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'İdol' şeklindeki stel heyecan uyandırdı

Anadolu Üniversitesi'nin Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ASTAM) bünyesinde düzenlenen seminerler dizisinin dördüncüsü gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde konuşan Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Anadolu Üniversitesinin destekleri ile gerçekleştirilen Eskişehir’deki Yüzey Araştırmaları hakkında bilgiler verirken, Seyitgazi ilçesi Gümüşbel köyünde 'idol' şeklinde stel bulunduğunu kaydetti

'İdol' şeklindeki stel heyecan uyandırdı
İHA

Anadolu Üniversitesi'nin Arkeoloji-Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Gümüşbel köyünde 'idol' şeklinde stel bulunduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat, seminerde 2017-2018 Yıllarında Eskişehir İli Seyitgazi ve Han İlçeleri sınırlarında yer alan Yazılıkaya-Midas Vadisi’nde gerçekleştirdikleri araştırmalar ile 2019 yılından itibaren Seyitgazi ve Han ilçelerinin tümünü kapsayan yüzey araştırmalarını ve bu araştırmaların sonuçlarını dinleyiciler ile paylaştı.

Polat, Midas Vadisi’nde gerçekleştirilen araştırmalarda, pek çok yeni arkeolojik tespitin yanı sıra bilinenin aksine vadinin tarihsel sürecinin Alt Paleolitik dönemden itibaren kesintisiz olarak devam ettiğinin belirlendiği aktardı.

Polat seminerde, Midas Kale'de gerçekleştirmeyi düşündükleri arkeolojik kazı çalışmaları için bilimsel bir alt yapı oluşturmak amacıyla yaptıkları teknolojik yöntemlerle belgeleme çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Sunumda ayrıca 2019 yılından itibaren Seyitgazi ve Han İlçelerinin tümünü kapsayan araştırmalardaki yeni tespitler ve arkeolojik alanlardaki tahribatların üzerinde duruldu. Bununla birlikte Polat, araştırma kapsamında Seyitgazi ilçesi Gümüşbel köyü sınırlarında buldukları idol şeklindeki stelin, Phryg dini ikonografisinde Ana Tanrıça’nın yanında başka tanrı/tanrıçaların betimlenip betimlenmediğine dair konu ile ilgili uzmanları meşgul eden soruların cevaplanmasına katkı sağlayacak önemli bir buluntu olduğunu da belirtti.

Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat ile gerçekleştirilen seminerin kaydı, Anadolu Üniversitesinin resmi YouTube hesabı üzerinden izlenebiliyor. Astam Seminerleri Dizisi 24 Şubat Çarşamba günü, Doç. Dr. Ali Umut Türkcan’ın "Kanlıtaş Höyük (İnönü) Kazı ve Araştırmaları: 10 Yılın Değerlendirmesi" başlıklı semineri ile devam edecek.

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