Seferihisar – Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 49 euro olarak belirlendi.

Kuşadası – Samos seferleri ise aynı gün dönüş yapılması durumunda 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise gidiş-dönüş 52 euro olarak belirlendi.

İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.