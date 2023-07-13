İdrar ile uyarı veriyor, vakit kaybetmeden doktora koşun! İşte sirozun belirtileri
Türkiye'nin tanınan oyuncularından biri olan Ufuk Özkan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü ismin karaciğer sirozu ile mücadele ettiği ve tedavi olumlu yönde gitmezse nakil olacağı öğrenildi. Bu kapsamda vatandaşların araştırdığı, "Siroz nedir, belirtileri nelerdir?, Siroz tehlikeli bir hastalık mı?, Siroza hangi besinler iyi gelir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
Geniş Aile'nin Cevahir'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz akşam ortaya çıkan haberlere göre karaciğer sirozu ile mücadele ediyor. Ünlü ismin açıklamalarına göre, doktorlar organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı Özkan'ı gözlem altında tutuyor. Sirozun ünlü isimle birlikte gündeme gelmesinden sonra vatandaşlar arama motorlarında, "Siroz nedir, belirtileri nelerdir?, Siroz tehlikeli bir hastalık mı?, Siroza hangi besinler iyi gelir?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
SİROZ NEDİR?
Siroz için genel olarak karaciğer hastalığı olduğunu söylemek mümkündür. Birçok etkenden dolayı karaciğerde oluşan tahribatın ardından karaciğerde meydana gelen fonksiyon bozukluğu siroz olarak adlandırılmaktadır. Sirozun çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Başlangıç aşamalarında tedavisi daha kolay olmakla beraber ilerledikçe tedavisi imkânsız hale gelebilmekte hatta karaciğer nakli ile sonuçlanabilmektedir. Kişi siroz hastalığına yakalandığında zamanda da karaciğeri çalışmasını sürdürebilir. Ancak bazı durumlarda karaciğer yetmezliğinin de ortaya çıkması olasıdır. Bu nedenle kişi kendisinde aşağıda belirttiğimiz belirtilerden herhangi birini fark ettiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
SİROZ BELİRTİLERİ
Sirozun bilinen bazı belirtileri şunlardır;
Kas kütlesinden kilo kaybı yaşamak,
Uzun süreli iştahsızlık,
Sürekli devam eden mide bulantıları. Mideyi üşütmüş gibi devamlı hasta hissetmek,
Devam eden yorgunluk ve halsizlik,
Avuçlarda kırmızıya çalan lekeler ve ciltte ince ince ortaya çıkan ve gözle görülen kan damarlarının örümcek ağı gibi belirginleşmesi
Siroz hastalığının başlangıç aşamalarında herhangi bir belirti vermeyebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
Siroz ilerledikçe belirtiler de güçlenmektedir.
Gözün beyazının ve cildin sararması. Bu sarılık hastalığı ile aynı belirtidir.
Ciltte kaşıntı,
Kusarken kan çıkarmak,
İdrar renginin koyulaşması dışkının katran rengine dönmesi,
Kolaylıkla bir yerin kanaması ya da morarması,
Karnın ve bacakların ödem yüzünden şişmesi.
SİROZ TEHLİKELİ Mİ?
Vatandaşlar tarafından sirozun tehlikeli bir hastalık olup olmadığı sıkça araştırılmaktadır. Siroz karaciğerde hasara hatta organın kaybedilmesine bile neden olabilecek derecede ciddi ve tehlikeli bir hastalıktır. Eğer kendinizde belirtiler olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden doktora gitmenizi öneririz.
SİROZ TEDAVİSİ
Siroz, tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan insanlara, sirozun yavaşlatılması için bir tedavi uygulanır. Bu sebeple hastalıkta erken teşhis çok önemlidir. Eğer kişideki siroz, sarılığa bağlıysa ilk tedavi sarılığı yok etme yönünde olacaktır. Alkolden uzaklaşılması hastalığın seyri için büyük önem arz etmektedir. Fazla kilolu kişilerde kilo vermek önerilir. Son çare olarak eğer siroz son evredeyse ve yavaşlatmak amaçlı bir tedavi uygulanamayacaksa; karaciğer nakli gerekebilmektedir.
SİROZA İYİ GELEN YİYECEKLER
Siroza iyi geldiği bilinen besinler arasında;
Enginar,
Greyfurt,
Üzüm,
Kuşkonmaz,
Pancar,
Lahana,
Avokado,
Ispanak,
Badem,
Çilek,
Yaban mersini,
Kızılcık,
Yeşil çay yer almaktadır.