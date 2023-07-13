İdrar ile uyarı veriyor, vakit kaybetmeden doktora koşun! İşte sirozun belirtileri Türkiye'nin tanınan oyuncularından biri olan Ufuk Özkan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü ismin karaciğer sirozu ile mücadele ettiği ve tedavi olumlu yönde gitmezse nakil olacağı öğrenildi. Bu kapsamda vatandaşların araştırdığı, "Siroz nedir, belirtileri nelerdir?, Siroz tehlikeli bir hastalık mı?, Siroza hangi besinler iyi gelir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Habertürk Giriş: 13.07.2023 - 15:14 Güncelleme: 13.07.2023 - 15:14 facebook

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Geniş Aile'nin Cevahir'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz akşam ortaya çıkan haberlere göre karaciğer sirozu ile mücadele ediyor. Ünlü ismin açıklamalarına göre, doktorlar organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı Özkan'ı gözlem altında tutuyor. Sirozun ünlü isimle birlikte gündeme gelmesinden sonra vatandaşlar arama motorlarında, "Siroz nedir, belirtileri nelerdir?, Siroz tehlikeli bir hastalık mı?, Siroza hangi besinler iyi gelir?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

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SİROZ NEDİR? Siroz için genel olarak karaciğer hastalığı olduğunu söylemek mümkündür. Birçok etkenden dolayı karaciğerde oluşan tahribatın ardından karaciğerde meydana gelen fonksiyon bozukluğu siroz olarak adlandırılmaktadır. Sirozun çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Başlangıç aşamalarında tedavisi daha kolay olmakla beraber ilerledikçe tedavisi imkânsız hale gelebilmekte hatta karaciğer nakli ile sonuçlanabilmektedir. Kişi siroz hastalığına yakalandığında zamanda da karaciğeri çalışmasını sürdürebilir. Ancak bazı durumlarda karaciğer yetmezliğinin de ortaya çıkması olasıdır. Bu nedenle kişi kendisinde aşağıda belirttiğimiz belirtilerden herhangi birini fark ettiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.