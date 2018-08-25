İdrar rengi, size sağlığınızla ilgili ipucu veriyor olabilir. Örneğin; açık sarı idrar, sağlığınızın normal olduğunu gösterirken; pembe veya kırmızı idrar, idrar yolu enfeksiyonuna, böbrek hastalığına ve tümöre işaret edebilir. Hatta idrarınızda mavi veya yeşil renk bile görebilirsiniz, hemen endişe etmeyin ancak bu gibi sıradışı manzaralar karşısında muhakkak bir doktora görünün
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BERRAK, ŞEFFAF VE RENKSİZ
Gün içinde bol miktarda su içiyorsunuz, belki de ihtiyacınızdan fazlasını...
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UÇUK SARI
Vücudunuz dengede... Yeterinde su alıyorsunuz ve idrar renginizle bağlantılı konularda sağlıklısınız.
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AÇIK SARI
Bedeniniz ve sağlığınız normal.
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KOYU SARI
Bedeniniz normal ve sağlıklısınız ancak koyu sarı biraz daha su içmeniz gerektiğine işaret ediyor. Bugün biraz daha su içmeye ne derseniz?
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KOYU BAL RENGİ
Vücudunuz biraz su için kıvranıyor. Hemen su tüketmeye başlayın.
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KOYU KAHVEYE YAKIN
Vücudunuz ciddi şekilde susuz kalmış. Eğer böyle devam ederse böbreklerinizi riske sokmuş olursunuz. Hemen bol su içmeye başlayın ve renkte değişim olmazsa doktorunuza başvurun.
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PEMBE VEYA KIRMIZI
İdrarınızda pembe veya kırmızı renk gördüğünüzde hemen paniğe kapılmanıza gerek yok. Pancar ve dutsu meyveleri fazla kaçırmış olabilirsiniz ancak yine de bir uzmana görünmenizde fayda var. Çünkü ciddi bir durumun habercisi olabilir. İdrarınızda kan bulunması, idrar yolu enfeksiyonuna, böbrek hastalığına ve tümöre işaret edebilir.
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TURUNCU
Bu rengin birçok sebebi olabilir. Susuz kalmış olabilirsiniz, böbrek ya da safra kanallarıyla ilgili bir durum, hatta bir ilacın yan etkisi veya yediğiniz bir gıda boyası da olabilir. Hangisinden şüpheleniyor olursanız olun, doktora gitmeniz en iyisi...
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YEŞİLE ÇALAN MAVİ
İdrarınızda bu rengi gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. İdrarın bu renk görünmesine neden olan genetik bir hastalık var. Ayrıca gıda boyası, ilaç etkisi ya da bakteriler de buna neden olabilir.
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Her ne olursa olsun, kendinizde bir anormallik fark ettiğiniz zaman muhakkak bir doktora görünmelisiniz.
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