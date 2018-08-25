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TURUNCU

Bu rengin birçok sebebi olabilir. Susuz kalmış olabilirsiniz, böbrek ya da safra kanallarıyla ilgili bir durum, hatta bir ilacın yan etkisi veya yediğiniz bir gıda boyası da olabilir. Hangisinden şüpheleniyor olursanız olun, doktora gitmeniz en iyisi...