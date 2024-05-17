İETT'nin borçlanma talebi kabul edildi

İBB Meclisi mayıs ayı dördüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İETTnin 2 milyar 300 milyon lira iç borçlanma talebi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 1 milyar liralık iç borçlanma uygun görüldü.

Komisyonun görüşü doğrultusunda yapılan oylamada, iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB İŞTİRAK ŞİRKETLERİ İÇİN SORU ÖNERGESİ

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHPnin, bir zamanlar gayrimenkul hisse satışlarına bile kategorik olarak karşı çıktığını söyledi.

REKLAM İBB Meclisinde geçen ay CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakaların konuşmasında, "Kamucu bir anlayışla belediyeyi yönetiyoruz, yöneteceğiz." ifadesini kullandığını hatırlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu: "Bugün İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural Hanımefendinin bir açıklamasını gördük. Bu açıklamaya göre İBBnin köklü kurumlarından ve iştiraklerinden olan İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek ve Hamidiye AŞ gibi şirketlerin finansal olarak satılabilir potansiyel varlıklar olduğunu söylüyor. Bu kamuoyu açısından çok önemli bir bilgi. Bu bilginin teyidini, böyle bir planlama varsa Meclisimizin başkanlık makamı tarafından bilgilendirilmesini ve bu minvalde soru önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim."