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İETT otobüsü çayırlık alana uçtu

Sultangazi'de yolcu almak için istasyondan çıkan İETT otobüsü, freni boşalınca kaldırımı aşıp çayırlık alana uçtu. İETT otobüsünün boş olması ve kazanın erken saatlerde olması faciayı önledi. Kaza yapan otobüs dron ile görüntülendi.

İETT otobüsü çayırlık alana uçtu
İETT otobüsü çayırlık alana uçtu
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İHA

Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu almak için istasyondan çıkan İETT otobüsü, freni boşalınca kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan İETT otobüsü, hızını alamayıp çayırlık alana uçtu.

Otobüste kimsenin olmaması ve yolun boş olması faciayı önledi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çayırlık alana uçan İETT otobüsü dron ile görüntülendi.

ETT otobüsünün bahçesine uçtuğu Beyihe Sarıyer, "Çok hızlı geliyordu bu bahçenin içine girmiş. Yol kaygan değildi çocuk vardı ona çarpmamak için buraya girdim diyor ama süratli geliyormuş belli. Uyuyor muydu ne yapıyordu bilmiyorum ama içerisinde sadece şoför vardı. Zaten birileri olsaydı belki de daha kötü olurdu” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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