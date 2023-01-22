İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Başkanlarla 10 Bin Adım İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis cezası
ABONE OL

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoförle kadına hapis 

İstanbul'da bir İETT otobüsünde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen İETT şoförü hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, şoför ve cinsel ilişkiye girdiği kadın hakkında "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıldı

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis cezası
DHA

Şişli'de sokak ortasında bekletilen belediye otobüsünde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen İETT şoförü hakkındaki karar belli oldu.

DHA'nın haberine göre mahkeme, şoför ve cinsel ilişkiye girdiği kadın hakkında "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıldı.

Olay, 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A. isimli kişi, bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini gördü. Çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydeden E.A. polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini gördü. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. Olayı ihbar eden E.A. polise olanları anlatıp elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) gözaltına alındı.

ŞOFÖR ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin (58) yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi. Soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför A.Ş. ve cinsel ilişkiye girdiği N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis talep etti.

BASİT YARGILAMA YAPILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüne göre iki sanığa 15 gün içinde savunma yapmaları için yazı gönderildi. Ancak sanıklar bu süre içinde yazılı savunmalarını sunmadılar. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, şoför A.Ş.'nin ifadesinde N.G.'nin eski tanıdığı olduğunu, buluştuklarında otobüs içinde cinsel ilişki yaşadıklarını söylediğine yer verdi. N.G.'nin ise şoförü tanımadığını, Çanakkale'de yaşadığını ancak olay günü İstanbul'da olup olmadığını hatırlamadığını, diğer sanığın kimlik bilgilerini bilmesinin normal olduğunu çünkü yardım ve hayır işlerinde çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu söylediği belirtildi.

KADIN TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ

Kararda, araştırma tutanağına göre otobüs içindeki şahıslardan birinin A.Ş. diğerinin N.G. olduğu anlaşıldığı belirtilerek, şoförün olay tarihinde belediye otobüsü içinde cinsel ilişkide bulunduğunu kabul ettiği kaydedildi. Kararda N.G.'nin suçunu kabul etmediği, şoförü tanımadığını bildirse de şoförün N.G.'nin yaşadığı yer gibi detayları bildiği ve N.G.'ye iftira atmak için bir sebebi olmadığı vurgulandı. Sanıkların otobüs içerisinde herkesin görebileceği bir şekilde cinsel ilişkide bulundukları bu şekilde sanıkların hayasızca harekette bulunma suçunu işlediklerinin sabit olduğu kaydedilerek, şoför A.Ş ve N.G. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan ayrı ayrı 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldılar. Daha önce ceza almamış olmalarını, kişilik özelliklerini dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyecekleri kanaatiyle sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti
GÜNDEM Yine kadın cinayeti! Eşini 10 kurşunla öldürüp ...
Kahvehanede bıçaklı, silahlı kavga: 2 ölü
GÜNDEM Kahvehanede bıçaklı, silahlı kavga: 2 ölü
Son dakika: Kuraklık tablosu ağırlaşıyor! Tarım merkezi Konya Ovası'nda tehlike büyüyor - Güncel haberler
GÜNDEM Kuraklık tablosu ağırlaşıyor! Tarım merkezinde ...
Böyle operasyon görülmedi! Dolandırıcılar neye uğradıklarını şaşırdı... - En son haberler
GÜNDEM Telefon dolandırıcılarına film gibi operasyon!
Son dakika: Amasra'daki maden faciasında iddianame hazırlandı
GÜNDEM Amasra'daki maden faciasında iddianame hazırlandı
Toprak sahipleri anlaşamadı; bodrum kattaki kiracının evi apartman girişi yapıldı
GÜNDEM İlginç olay! Kiracının evi apartman girişi yapıldı
Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı!
Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
GÜNDEM Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika: Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: Katil ben değilim
GÜNDEM Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: ...
İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metro güzergahı
GÜNDEM İstanbul Havalimanı metro durakları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.