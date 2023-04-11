Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Ramazan'ın 20. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! Leziz çorba, ana yemek, salata, tatlı tarifleri!

Ramazan ayının bitmesine 9 gün kaldı. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde her güne farklı menüler çıkarmak isteyen kişiler arama motorlarında: ‘Ramazan 20. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın yirminci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 20. günü iftar menüsü…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İFTAR MENÜSÜ: "Ramazan'ın 20. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! Leziz çorba, ana yemek, salata, tatlı tarifleri!

    ŞEHRİYE ÇORBASI

    Malzemeler

    1 çay bardağı arpa şehriye

    1 havuç

    2 domates

    1 çorba kaşığı domates salçası

    1 çorba kaşığı un

    1 çorba kaşığı tereyağı

    Yarım limon

    Tuz ve su

    Yapılışı: Havuç ve domates küçük küçük doğranarak hazırlanır. Tencereye tereyağı konarak havuçlar eklenir ve sotelenir. Sonra domatesi de aynı şeklide kavrulur. Unu da ilave edilir kokusu gidene kadar kavrulur. Salça ve şehriyeyi de ilave ederek tamamı karıştırılır ve kavrulur.

    Önce biraz soğuk su koyarak telle çırpılır az kıvam alınca yeteri kadar sıcak su ilave edilir. Tuz eklenerek pişmeye bırakılır. Pişince ocaktan alınır kıyılmış maydanoz ilave edilir ve servise hazırdır.
  • İFTAR MENÜSÜ: "Ramazan'ın 20. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! Leziz çorba, ana yemek, salata, tatlı tarifleri!

    TAVUK ŞİNİTZEL

    Malzemeler

    2 parça büyükçe tavuk göğsü

    2 yumurta

    1 kahve fincanı un

    1 kahve fincanı mısır unu

    3 diş sarımsak

    Maydanoz, dereotu, tuz, biber, kekik

    Sıvı yağ

    Yapılışı: Yumurta, maydanoz, dereotu, sarımsak, tuz, biber robottan geçirilir. Tavuk etleri una bulandıktan sonra sırasıyla yumurta karışımı ve mısır ununa bulanıp kızgın yağda pişirilir. Arkalı önlü kızartılan tavuklar bir kağıt üstüne konularak fazla yağlarından arındırılır. Dilimlenerek servis yapılır.
  • İFTAR MENÜSÜ: "Ramazan'ın 20. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! Leziz çorba, ana yemek, salata, tatlı tarifleri!

    YOĞURTLU PATATES SALATASI 

    Malzemeler

    2 adet orta boy patates

    150 gr. yoğurt

    1 diş sarımsak

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay bardağı konserve bezelye

    2 adet kornişon turşu

    100 gr. zeytinyağı

    1 yemek kaşığı kuru nane

    1 tatlı kaşığı tuz

    Yapılışı: İlk olarak patateslerinizi soyun ve daha çabuk haşlanması için doğrayıp tencereye alın. Haşlandıktan sonra soğumaya alın. Kornişon turşuyu küçük küp şekilde doğrayın ve suyunu sıkın. Patatesler 50 gr. zeytinyağı, bezelye, kornişon turşu, pul biberi ve tuzun yarısını karıştırarak tabağa alın. 1 diş sarımsağı ezin ve yoğurt ile karıştırın. Kalan tuzu da yoğurda ekleyin ve biraz daha karıştırdıktan sonra tabakta yer alan patatesin üzerine yaya yaya dökün. Kalan zeytinyağını ocakta ısıtın ve çok sıcakken içerisine nane atılıp yoğurtlu patatesin üzerine gezdirin. Afiyet olsun!
  • İFTAR MENÜSÜ: "Ramazan'ın 20. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! Leziz çorba, ana yemek, salata, tatlı tarifleri!

    ŞAMBALİ TATLISI 

    Malzemeler

    3 su bardağı irmik

    1,5 su bardağı yoğurt

    1 çay bardağı şeker

    1 kabartma tozu

    1 çay kaşığı karbonat

    Şerbeti için;

    4 ,5 su bardağı şeker

    3 ,5 su bardağı su

    1 çay kaşığı limon suyu

    Yapılışı: Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır. Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.

    Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir. Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir. Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.

    Şerbeti yapmak için;

    Tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır. Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.

    4- 5 saat iyice şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.