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Haberler Gündem Iğdır'da 7 yıl önce şehit olan 13 polis anıldı
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Iğdır'da 7 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan 13 polis anıldı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı. İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından şehitlerin öz geçmişinin anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi

Iğdır'da 7 yıl önce şehit olan 13 polis anıldı
Iğdır'da 7 yıl önce şehit olan 13 polis anıldı
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Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, saldırının gerçekleştiği noktada düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum amirleri, polisler, askerler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLERİN ÖZ GEÇMİŞİ ANLATILDI

İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından şehitlerin öz geçmişinin anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin en yüce makama eriştiğini söyledi.

'GEREĞİNDEN FAZLASIYLA MÜCADELE EDİLMEKTEDİR'

Türk devletinin tüm düşman odaklarına karşı Anadolu coğrafyasında gereğini yaptığını ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Yüce Allah şahit olsun ki bu kahpe saldırıyı bizlere yapan, bu acıyı bu millete yaşatan, bu saldırının içerisinde bulunan bütün insanlara, devletimiz gerekeni yapacaktır. Bizler bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizi anıyoruz, aziz emanetlerinin başımızın üstünde sonsuz yerleri olduğunu ifade ediyoruz.

Bu aziz vatan toprağının üstündeki millete zarar vermek isteyen, birbirimize düşürmeye hain şer odaklarının hepsiyle hem ülkenin içinde hem dışarıda gereğinden fazlasıyla mücadele edilmektedir. Bize bu gücü ve kuvveti veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, saygıdeğer Bakanımıza, bizimle beraber yürüyen bütün güvenlik güçlerimize, bize dualarıyla destek veren bütün Iğdır halkına sonsuz saygılarımı sunuyorum."

Anma programı, katılımcıların saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bırakması ve şehitler için helva dağıtılmasının ardından son buldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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