Iğdır FK: 0 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Iğdır FK ile Ümraniyespor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Iğdır FK puanını 44'e, Ümraniyespor ise 45'e çıkardı. İstanbul temsilcisinde forma giyen Lucas Joao, 57. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Konuk ekipte top koşturan Lucas Joao, 57. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 44'e, Ümraniyespor ise 45'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Amed SK'ya konuk olacak. Ümraniyespor, evinde Pendikspor'u ağırlayacak.