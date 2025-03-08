Iğdır FK: 2 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Iğdır FK sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Şanlıurfa'nın gollerini 42. dakikada Bouly Sambou ve 60'da Uchenna Ogundu kaydederken; Iğdır bu gollere 75. dakikada Ahmet Engin ve 90+14'te Gianni Bruno (p) ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 5 maçtır yenilmeyen Iğdır FK 40 puana yükseldi. Şanlıurfaspor ise 34 puana ulaştı.
Ligin 30. haftasında Iğdır FK deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.