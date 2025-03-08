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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK: 2 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 2 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Iğdır FK sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:20
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        Iğdır FK, 90+14'te puanı kaptı!
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        Trendyol 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Şanlıurfa'nın gollerini 42. dakikada Bouly Sambou ve 60'da Uchenna Ogundu kaydederken; Iğdır bu gollere 75. dakikada Ahmet Engin ve 90+14'te Gianni Bruno (p) ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından 5 maçtır yenilmeyen Iğdır FK 40 puana yükseldi. Şanlıurfaspor ise 34 puana ulaştı.

        Ligin 30. haftasında Iğdır FK deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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