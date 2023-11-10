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        Iğdır'daki öğrenciler Anıtkabir'deki nöbet değişimini köylerinde canlandırdı

        IĞDIRŞehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'ndaki 5 öğrenci, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini köylerinde canlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:40
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        Iğdır'daki öğrenciler Anıtkabir'deki nöbet değişimini köylerinde canlandırdı
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        IĞDIRŞehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'ndaki 5 öğrenci, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deki saygı nöbetini köylerinde canlandırdı.

        Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nda eğitim gören, yaşları 6 ila 8 arasında değişen ilkokul öğrencileri Hamza Çatma (7), Devran Çatma (8), Şervan Yıldırım (9), Hüseyin Sevgül (9) ve Şah Ali Medet Gülali (8), Anıtkabir'deki Aslanlı Yol´ un başında, mozole binası girişinde, içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 nöbetçiyle tutulan saygı nöbeti değişimini kendi aralarında canlandırdı. Öğrenciler, ahşaptan silahlar yapıp, okullarının bahçesindeki Atatürk büstü önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimini de sahneledi. Öğrencilerin duygu yüklü bu anları Iğdır Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

        Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nun 5 öğrencisi bugün okul müdürü Zeynep Avar tarafından Iğdır Belediye Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım törenlerine getirildi. Törende öğrencilere Vali Ercan Turan başta olmak üzere protokol yakın ilgi gösterdi ve onları tebrik etti.

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