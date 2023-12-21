Yıkımda kesilen kolon ile duvar arasında sıkışan işçi yaralandı IĞDIR'da depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanan 6 katlı binada kolonu keserken, duvar ile beton blok arasında sıkışan işçi Seyit Muhammet Tutka (41), ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

IĞDIR'da depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanan 6 katlı binada kolonu keserken, duvar ile beton blok arasında sıkışan işçi Seyit Muhammet Tutka (41), ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi 707'nci Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın, depreme dayanıksız olması gerekçesiyle yıkım kararı verildi. 6'ncı katta yıkım çalışması yapılırken, işçi Seyit Muhammet Tutka, kestiği kolon ile duvar arasında sıkıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ve sağlık ekipleri sevkedildi. Görevliler, yaptıkları çalışma sonucu işçiyi kurtardı. Kolundan ve bacaklarından yaralanan işçi, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede Seyit Muhammet Tutka'nın bacağında kırık belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.