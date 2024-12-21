Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Eksi 10 derecede soba başında eylemdeler

        IĞDIRBelediyesi'nde çalışan, bir akşam kendilerine gelen SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen 204 işçi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte eylemlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eksi 10 derecede soba başında eylemdeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        IĞDIRBelediyesi'nde çalışan, bir akşam kendilerine gelen SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen 204 işçi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte eylemlerini sürdürüyor. Belediye binasının karşısında kurdukları çadırda eylem yapan işçiler, bir yandan da soba başında ısınarak soğukla mücadele ediyor.

        Iğdır'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 belediye işçisi, 8 Temmuz'da başladıkları oturma eylemini sürdürüyor. Belediye binasının karşısında kurdukları çadırda eylem yapan işçiler, bir yandan iklim koşulları ile mücadele ediyor. Yazın 40 dereceyi geçen sıcağa rağmen eylem çadırını terk etmeyen işçiler, aralık ayı ile birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece düştüğü Iğdır'da soğuğa da göğüs geriyor. İşçiler, gece yaktıkları soba başında toplanarak ısınıyor. Soba üzerinde demledikleri çayı yudumlayan işçiler, zorlu şartlara rağmen direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

        'SOĞUĞA RAĞMEN MÜCADELE VERİYORUZ'

        Çadırda yaktıkları sobada demledikleri çayı arkadaşlarına ikram eden işçilerden Erdal Vurgun, günlerdir işe dönüş mücadelesi verdiklerini belirtti. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda çadırlarına sahip çıktıklarını ifade eden Vurgun, işlerini geri istediklerini kaydetti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine rağmen çadırı terk etmediklerini söyleyen işçilerden Özgüç Güneş, çok zor şartlar altında mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi. İşe geri dönmeyi amaçladıklarını anlatan Güneş, "Yazın 40 dereceyi geçen sıcakta bu çadırda piştik. Kışın da eski 10 dereceye kadar düşen soğuğa rağmen mücadele veriyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        "Kariyerimde ilk kez burada görüyorum"
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Iğdır'ın kışa renk katan doğal harikası Gökkuşağı Tepeleri
        Iğdır'ın kışa renk katan doğal harikası Gökkuşağı Tepeleri
        Iğdır'da üniversite öğrencileri, Ağrı Dağı'ndaki yaban hayvanlarına et ve y...
        Iğdır'da üniversite öğrencileri, Ağrı Dağı'ndaki yaban hayvanlarına et ve y...
        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na molotoflu saldırıda 2 tutuklama; şüpheli...
        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na molotoflu saldırıda 2 tutuklama; şüpheli...
        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla...
        Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırdığı iddiasıyla...
        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Iğdır'da 7 farklı suçtan 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı