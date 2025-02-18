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        DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı

        İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti il Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:20
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        DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı
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        İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti il Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan evinde gözaltına alındı. Akkuş’un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

        İl Başkanı Alya Akkuş, işlemlerin devamı için Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hava yolu ile İstanbul’a gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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