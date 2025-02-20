Iğdır'da okullara 'kar' tatili

IĞDIR Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.