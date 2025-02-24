Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da yolda kalan sürücülere polis ekipleri yardım etti

        IĞDIR'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik polisleri yardım etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da yolda kalan sürücülere polis ekipleri yardım etti
        ABONE OL

        IĞDIR'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik polisleri yardım etti.

        Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara polis ekipleri yardım etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışına hazırlıksız yakalanıp yolda kalan sürücülerin araçlarını itti ya da zincir takmalarına yardımcı oldu. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere ve yanlarındakilerine yiyecek ikramında da bulundu.

        Sürücülere zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunan ekiplerin güzergah üzerinde denetimleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 2 günde 75 köyün yolu ulaşıma açıldı
        Iğdır'da 2 günde 75 köyün yolu ulaşıma açıldı
        Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
        Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
        Azerbaycan heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü
        Azerbaycan heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü
        Iğdır'da kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Iğdır'da kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Iğdır'da okullara 'kar' tatili
        Iğdır'da okullara 'kar' tatili
        Iğdır il genelinde yarın için eğitime ara verildi
        Iğdır il genelinde yarın için eğitime ara verildi