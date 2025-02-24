Iğdır'da yolda kalan sürücülere polis ekipleri yardım etti

IĞDIR'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere trafik polisleri yardım etti.

Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara polis ekipleri yardım etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışına hazırlıksız yakalanıp yolda kalan sürücülerin araçlarını itti ya da zincir takmalarına yardımcı oldu. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere ve yanlarındakilerine yiyecek ikramında da bulundu.

Sürücülere zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunan ekiplerin güzergah üzerinde denetimleri devam ediyor.