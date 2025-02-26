Yolu kapalı köydeki hasta, ambulans helikopter ile alındı

Tuzluca ilçesi Yaylacık köyünde yaşayan Tahar Gültekin rahatsızlanınca, yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle Van'dan helikopter ambulans talep edildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen köye ulaşan helikopter ambulans, Gültekin’i alıp Iğdır Piyade Alay Komutanlığı pistine getirdi. Burada bekleyen kara ambulansına konulan Gültekin, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Tahar Gültekin, hastanede tedaviye alındı.

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