Ali Erbaş: Ramazan ayının temasını 'Ramazan ve iyilik' diye belirledik

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu sene ramazan ayının temasını 'Ramazan ve iyilik' diye belirledik. İyilik kelimesi yüreklerimizi ısıtan bir davranıştır, bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer" dedi.

Iğdır Valiliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Devlet Komitesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Diyanet İşleri Bakanı Ramin Memmedo, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov, Vali Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvektili Şamil Ayırım, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, siyasetçi Sinan Oğan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar öncesi konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sözlerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın ‘Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır’ hadisi şerifini hatırlatarak başladı. Erbaş, "Peygamberimizin birinci müjdesini şu anda birlikte yaşıyoruz. İftarı birlikte sofrada bekliyoruz. İşte bu bizim birliğimizi sağlayan en önemli olay. Bakar mısınız şuradaki birliğe. Herkes Allahuekber sesini bekliyor. İşte bizim bu birliği o kadar iyi değerlendirmesi lazım ki hayatımızın her alanına bunu yansıtmamız lazım. Elhamdülillah yansıtmaya gayret ediyoruz. Yüreklerimiz kardeşlik diye atıyor. Yüreklerimiz yardımlaşma diye atıyor. Yüreklerimiz iyilik diye atıyor. Rabbimiz buyuruyor ki, iyilikte ve takvada yardımlaşırız. İşte şu bir iyilik yardımlaşmasıdır. Şu ortam bir iyilik buluşmasıdır. İyilikte yardımlaşırız. Yardımlaşmanın neticesi bizi bir araya getiriyor. Bu sene ramazan ayının temasını 'Ramazan ve iyilik' diye belirledik. Yüreklerimizi ısıtan bir davranıştır, bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer. Terör örgütleri gibi düşmanlarımıza karşı beraber olmamız lazım. Ramazan ayının bereketini, mağfiretini hep birlikte değerlendirmek inşallah bizlere nasip olur" diye konuştu.

Bugün Ramazan'ın 11'inci günü olduğunu hatırlatan Erbaş, "11'i yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ramazanın ilk 10 günü rahmet günleri, ikinci 10 günü mağfiret günleri. Yani bugün mağfiret günlerine başladık. Biz de inşallah millet olarak ramazan ayının bu ikinci on gününün mazeretine hep birlikte koşuyoruz. Hep birlikte koştuğumuzun en güzel göstergesi işte şu anda iftar masasında ramazan akşamında birlikte bulunmuş olmamız kardeşçe muhabbet ortamında inşallah bu ayeti kerimenin emrine gençlerimizle, çocuklarımızla, ailemizle uyarak Rabbimizin bu emrini yerine getirmiş oluruz. Biliyorsunuz bu yıl Aile Yılı. Aile Yılı bizim ailemize sahip çıkmamız gerektiğini daha da iyi anlamamız icap ediyor. Bu sene 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yönetmeliği de çıktı. Bütün illere bu yönetmeliği gönderdik. Bu hafta başlıyor. Allah iyilikten hiçbirimizi ayırmasın inşallah. Ramazan ayımız mübarek olsun, birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Düşüncelerimize, inançlarımıza, mezhebi farklılıklarımıza, etnik farklılıklarımıza saygı göstererek Peygamber Efendimiz'in ifade ettiği gibi inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun bir arada yaşama tecrübesinin en güzel bir şekilde dünyayı örnek olarak bizim millet olarak göstermemiz lazım. İşte bunun örnek mekanlarından birisi de Iğdır. Sizleri tebrik ediyorum. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Muhabbet ortamında hepimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip eylesin" dedi.