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        Iğdır Ovası, çiçek açan kayısı ağaçları ile beyaza büründü

        'DOĞU'nun Çukurova'sı olarak' bilinen Iğdır'da bahar mevsimi ile kayısı ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:00
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        Iğdır Ovası, çiçek açan kayısı ağaçları ile beyaza büründü
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        'DOĞU'nun Çukurova’sı olarak' bilinen Iğdır'da bahar mevsimi ile kayısı ağaçları çiçek açtı. Çiçeklerin açması ile Iğdır Ovası, beyaza büründü.

        Yıllık 50 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden Iğdır'da, ilkbaharın gelişiyle güzel görüntüler oluştu. Deniz seviyesinden 5 bin 176 metre yüksekliği ile 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen ve yılın 12 ayı zirvesi buzullarla kaplı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır Ovası, açan kayısı çiçekleri ile beyaza büründü. Kent ekonomisinde önemli yere sahip kayısının yetiştirildiği bahçelerdeki 350 bin civarındaki ağaçta açan çiçekler görsel şölen sunarken, özellikle fotoğrafçılar ile doğaseverler çektikleri kareleri sosyal medyadan paylaşıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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