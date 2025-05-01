Otomobildeki yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı

Olay, Kars Caddesi Dörtyol bölgesinde meydana geldi. Filiz A.’ya ait olduğu belirtilen park halindeki 10 ADK 637 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı. Bir kişi, alevlerin sıçramaması için öndeki aracı caddenin ortasına itti. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen yangının ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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