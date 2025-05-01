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        Otomobildeki yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı

        IĞDIR'da caddede park halindeki otomobilde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:35
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        Otomobildeki yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı
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        IĞDIR'da caddede park halindeki otomobilde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Olay, Kars Caddesi Dörtyol bölgesinde meydana geldi. Filiz A.’ya ait olduğu belirtilen park halindeki 10 ADK 637 plakalı otomobil, motor bölümünden alev aldı. Bir kişi, alevlerin sıçramaması için öndeki aracı caddenin ortasına itti. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen yangının ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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