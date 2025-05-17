TIR'ın çarptığı yaya öldü

Kaza, Evren Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanımzer Parlak'a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AHG 991 plakalı TIR çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Parlak'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.