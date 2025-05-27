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        Fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede (2)

        9ŞÜPHELİ TUTUKLANDIIğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarından gözaltındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 23:00 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:00
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        Fuhuş, rüşvet ve insan ticareti operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede (2)
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        9ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarından gözaltındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 9'u nöbetçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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