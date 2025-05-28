Iğdır'da insan ticareti ve fuhuş operasyonunda kurtarılan 107 kadın, sınır dışı edildi

IĞDIR'da insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 107 kadın sınır dışı edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında; Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, ekipleri 3 ay süren çalışma sonucunda insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu kadınların Iğdır çıkışındaki eğlence mekanlarında çalıştırıldıkları, zorla fuhuş yaptırdıkları, yasal kalma süresi sona eren yabancı uyruklu şahıslara sahte belgeler temin edildiği tespit edildi. Iğdır KOM Şube Ekipleri, 24 Mayıs günü 9 eğlence merkezine termal kameraların da kullanıldığı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon öncesi bilgi sızdırdığı belirlenen bir şahısla birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin Emniyetten, 1 şüphelinin ise Savcılıktan serbest bırakıldığı operasyonda adliyeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı.

Operasyon kapsamında zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 25 Azerbaycan, 78 İran, 1 Kırgızistan, 3 Özbekistan vatandaşı toplam 107 kadın hakkında deport işlemleri tamamlanarak sınır dışı edildi.