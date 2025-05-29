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        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 yengesini öldüren şüpheli adliyede

        IĞDIR'ın Aralık ilçesinde yengeleri Hatun (59) ve Elmas Çakmakcı'yı (52) öldüren Mehmet Çakmakcı (53), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:20
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        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 yengesini öldüren şüpheli adliyede
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        IĞDIR'ın Aralık ilçesinde yengeleri Hatun (59) ve Elmas Çakmakcı'yı (52) öldüren Mehmet Çakmakcı (53), adliyeye sevk edildi. Çakmakcı’nın emniyetteki ifadesinde olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

        Olay, 28 Mayıs'ta saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakcı, aralarında arazi anlaşmazlığı olan yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı'yı silahla vurarak öldürüp kaçtı. İki kadının cenazeleri, Aralık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı araştırmada Mehmet Çakmakcı'nın Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Mehmet Çakmakcı'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

        Çakmakcı'nın ilk ifadesinde, geçmişten gelen arazi anlaşmazlığı sebebiyle yengeleriyle tartıştığını ve bir anlık sinirle silahla vurduğunu söylediği öğrenildi. İlçe Jandarma'daki ifadesi tamamlanan Mehmet Çakmakcı, Aralık Adliyesi'ne götürüldü.

        Öte yandan Elmas Çakmakcı Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı da Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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