Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        İki yengesini öldüren şüpheli: Yol sorunu nedeniyle köylülerin yanında durdukları için öfkeliydim

        IĞDIR'ın Aralık ilçesinde yengeleri Hatun (59) ve Elmas Çakmakcı'yı (52) öldüren Mehmet Çakmakcı'nın (73), ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki yengesini öldüren şüpheli: Yol sorunu nedeniyle köylülerin yanında durdukları için öfkeliydim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IĞDIR'ın Aralık ilçesinde yengeleri Hatun (59) ve Elmas Çakmakcı'yı (52) öldüren Mehmet Çakmakcı’nın (73), ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, köy yolunu kullanması nedeniyle yaşanan tartışmada yengelerinin köylülerden yana tavır aldığını anlatan Çakmakcı, "Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanlarına gitmemelerini istiyordum" dedi.

        Olay, 28 Mayıs saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı'yı tabancayla vurarak öldürüp kaçtı. İki kadının cenazeleri, Aralık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Elmas Çakmakcı Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı da Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı araştırmada Mehmet Çakmakcı'nın Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Çakmakcı'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Aralık ilçe adliyesine çıkarılan Mehmet Çakmakcı ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatan Mehmet Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını söyledi. Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" diye konuştu.

        'KIZIM VE DAMADIMLA VEDALAŞTIM'

        Mehmet Cakmakcı, Evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden Çakmacı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti. Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını bildiren Çakmakcı, bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını söyledi. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden Mehmet Çakmakcı, pişman olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        Otoyolda inanılmaz kaza
        Otoyolda inanılmaz kaza
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı

        Benzer Haberler

        ABD'li biyolog Aras Kuş Cenneti'ndeki çeşitliliğe hayran kaldı
        ABD'li biyolog Aras Kuş Cenneti'ndeki çeşitliliğe hayran kaldı
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 yengesini öldüren şüpheli adliyede
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 yengesini öldüren şüpheli adliyede
        Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
        Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
        Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Iğdır'da iki kardeşinin eşlerini silahla öldüren zanlı tutuklandı
        İki yengesini silahla vurarak öldürdü (3)
        İki yengesini silahla vurarak öldürdü (3)
        İki yengesini silahla vurarak öldürdü (2)
        İki yengesini silahla vurarak öldürdü (2)