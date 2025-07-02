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        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 5 tutuklama

        IĞDIR ve Kayseri'de, topraktan daire satışı adı altında çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:35
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        Iğdır'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 5 tutuklama
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        IĞDIR ve Kayseri’de, topraktan daire satışı adı altında çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

        Iğdır’da müteahhitlik faaliyeti yürüten şüphelilerin, inşaat halindeki daireleri çok sayıda kişiye birden sattıkları ve ardından bu daireleri başkalarına devrettikleri ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle birçok kişi dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Iğdır ve Kayseri’de operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır’da 5, Kayseri’de ise 1 kişiyi gözaltına alındı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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