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        Aras Kuş Cenneti'nde 4 bin 939 kuş ilkbaharda halkalandı

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde tamamlanan 2025 ilkbahar sezonunda 4 bin 939 kuş halkalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:08
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        Aras Kuş Cenneti'nde 4 bin 939 kuş ilkbaharda halkalandı
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde tamamlanan 2025 ilkbahar sezonunda 4 bin 939 kuş halkalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki kuş araştırmalarının 2025 ilkbahar sezonu tamamlandı.

        KuzeyDoğa Derneğince kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde, gönüllülerce yürütülen çalışmaların 2025 yılı ilkbahar sezonu 5 Mart’ta başlayıp 24 Haziran’da bitti.

        Ekipler, yaz sıcaklarının etkili olmasıyla kurulan kuş yakalama ağları, fotokapanlar ve diğer gözlem materyallerini arazilerden toplayıp sezonu noktaladı.

        Bu sezon 4 bin 939 türe halka takan ekipler, 18 kuşu da uydu vericisi takarak takibe aldı.

        Bu yılın birinci etap çalışmaları bu sayede tamamlanırken ikinci etap çalışmaları ise sonbaharın gelip, kuzeydeki kuşların güneye doğru göçüyle başlayacak.

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin 2006'dan bugüne çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Birçok türün, yaşam ve üreme alanına ilişkin Aras Vadisi'nin önemini anlatan Tutar, "Aras Vadisi mikroklima iklimi nedeniyle hem bozkır hem de sulak alan habitatını bir arada barındırdığı için çok farklı kuş türlerine üreme ve konaklama imkanı sağlıyor." diye konuştu.

        - "Bu sezon ilk defa yeşil ağaçkakan halkalandı"

        Çalışmaların gönüllülük esasına göre sürdürüldüğünün altını çizen Tutar, şöyle devam etti:

        "Bölgede bugüne kadar gözlemlenen 318 kuş türünden 208’i istasyonumuzda halkalandı. 2025 ilkbahar sezonunda 118 türden 4 bin 939 kuş halkalandı. Bu sezon ilk defa yeşil ağaçkakan halkalandı ve yeni tür olarak kayıtlara geçti."

        Önemli türlerin göç yolculuğunu kayıt altına almak için uydu verici çalışmaları da yürüttüklerini işaret eden Tutar, "Bu sezon 17 yırtıcı olmak üzere toplamda 18 kuşa uydu vericisi yerleştirdik ve doğaya geri saldık. Türkiye’de ilk defa bir kerkeneze uydu vericisi yerleştirdik ve doğaya geri saldık. Verilerini heyecanla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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