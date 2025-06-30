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        Iğdır'da AFAD'ın akredite ettiği dernekler eğitim kampında

        Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından akredite edilen dernekler için arama kurtarma eğitim kampı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:50
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        Iğdır'da AFAD'ın akredite ettiği dernekler eğitim kampında
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        Iğdır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından akredite edilen dernekler için arama kurtarma eğitim kampı düzenlendi.

        AFAD İl Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin (JAK) katılımıyla Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde düzenlenen eğitime, akredite edilen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ile İskender Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri katıldı.

        Köy kırsalında kurulan çadırlarda geceyi geçiren ekipler, doğa yürüyüşü, arazide yön bulma ve ip kullanma eğitimleri aldı.

        Iğdır AFAD Müdürü Fikret Deniz, AA muhabirine, akreditasyon sürecini tamamlayan derneklerle her yıl bu tür kampların yapıldığını söyledi.

        Eğitimlere dair bilgi veren Deniz, şöyle konuştu:

        "Burada çalışma kültürünü geliştirme, arazide yön bulma eğitimleri veriyoruz. Yürüyüşler bu arkadaşların arazide, zorlu görev şartlarında nasıl tepki vereceklerini, nasıl reaksiyonlar gösterebileceklerini görmek için bir fırsat oluyor. Aynı zamanda sürekli teorik eğitimlerle gönüllülerimizi sıkmak istemiyoruz. Teorik eğitimlerimizi pratikte, arazide görmek istiyoruz ayrıca onlarla beraber zaman geçirerek gönüllü sayımızı artırmak için elimizde geleni yapıyoruz. Bu tarz kamplarla onların bu kuruma olan inançlarını ve güvenlerini artırmak istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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