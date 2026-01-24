Iğdır'da iş yerinden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Iğdır'da iş yerinden cep telefonu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Sokak'taki bir cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyerek 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

