Iğdır Valisi Taşolar'ın çiçek yerine fidan çağrısına 2 bin 516 bağışla destek verildi

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın tebrik ziyaretlerinde çiçek yerine fidan bağışı yapılması çağrısına 2 bin 516 fidanla destek verildi.



Çankırı Valiliğinden Iğdır Valiliğine görevlendirilen Taşolar, kendisine tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne fidan bağışı yapılması çağrısında bulundu.



Taşolar'ın çağrısı üzerine Iğdır'da dikilmek üzere 2 bin 516 fidan bağışlandı.



Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Iğdırımızın yarınlarına nefes olan teşekkür. Valimiz Sayın Mustafa Fırat Taşolar'ın göreve başlama sürecinde, tebrik amacıyla çiçek ve benzeri hediyeler yerine toplam 2 bin 516 adet fidan bağışında bulunulmuştur. Bu anlamlı bağışlar, Iğdır'ın geleceğine dair ortak hassasiyetin güzel bir yansıması olmuştur. Gerek Iğdır'dan gerekse ülkemizin çeşitli şehirlerinden fidan bağışında bulunan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz."

