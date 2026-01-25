Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü

        Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, bölgede etkili olan karın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 10:33 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:33
        Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü
        Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, bölgede etkili olan karın ardından beyaza büründü.

        Tuzluca ilçesindeki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle biliniyor.

        Son günlerde etkili olan yağışla birlikte yer yer karla kaplanan tepeler, ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor.

        Her geçen gün artan namıyla bölgenin en gözde turizm alanlarından biri haline gelen Gökkuşağı Tepeleri, dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

