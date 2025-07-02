Balık hafızalı benzetmesi bir yanılgı olabilir: Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?

ÜÇ SANİYELİK HAFIZA İDDİASI NEREDEN GELDİ?

“Balık hafızalı” tabiri, çoğu zaman unutkan ya da dikkat süresi kısa insanlar için mecaz olarak kullanılır. Bu tabirin kökeni, özellikle japon balıklarının hafızasının yalnızca 3 saniye sürdüğü yönündeki yaygın inanışa dayanıyor. Ancak bu iddianın bilimsel bir temeli bulunmuyor. Bu yanlış bilgi, zaman içinde tekrarlandıkça genel geçer bir bilgiye dönüşmüş durumda.