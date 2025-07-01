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        Iğdır'daki ormanlık alanlarda yangın riskine karşı önlemler alındı

        Iğdır'daki ormanlık alanlarda olası yangın riskine karşı önlemler alınarak vatandaşlar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:11
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        Iğdır'daki ormanlık alanlarda yangın riskine karşı önlemler alındı
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        Iğdır'daki ormanlık alanlarda olası yangın riskine karşı önlemler alınarak vatandaşlar bilgilendirildi.

        Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Şehir Ormanı başta olmak üzere kentte ormanlık ve ağaç yoğunluğunun olduğu bölgelerde yangın riskine karşı temizlik çalışması yürüttü.

        Ağaçlar arasında bulunan kuru otları temizleyen ekipler, yangına neden olabilecek plastik ve cam şişe gibi atıkları topladı.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ormanlık alanlarda ateş, anız ve çöp yakılmaması ve izmarit atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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