Iğdır'daki ormanlık alanlarda yangın riskine karşı önlemler alındı
Iğdır'daki ormanlık alanlarda olası yangın riskine karşı önlemler alınarak vatandaşlar bilgilendirildi.
Iğdır'daki ormanlık alanlarda olası yangın riskine karşı önlemler alınarak vatandaşlar bilgilendirildi.
Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Şehir Ormanı başta olmak üzere kentte ormanlık ve ağaç yoğunluğunun olduğu bölgelerde yangın riskine karşı temizlik çalışması yürüttü.
Ağaçlar arasında bulunan kuru otları temizleyen ekipler, yangına neden olabilecek plastik ve cam şişe gibi atıkları topladı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ormanlık alanlarda ateş, anız ve çöp yakılmaması ve izmarit atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
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