Iğdır FK'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 3 futbolcu ile yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 3 futbolcu ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde futbolcular Mert Çölgeçen, Regerio Thuram ve İbrahim Akdağ ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, takımın İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.